Punktgewinn für Karbach - TSV verliert unglücklich

Von Arno Boes.

Die Gäste aus der Nähe von Speyer traten erwartungsgemäß recht angriffsstark auf dem Quitinsberg an. FC-Trainer Torsten Schmidt hatte Abwehrspieler Marc Beck etwas weiter nach vorne gezogen, um den Angriffen der Gäste früher begegnen zu können. Das klappte auch soweit ganz gut, die erste größere Chance im Spiel hatte Karbachs Oskar Feilberg, der aber in der 11. Minute nicht traf. Insgesamt kam aber von den Blau-Weißen zu wenig vor das Gästetor, um vielleicht mit einem Treffer die Mechtersheimer mehr unter Druck zu setzen. Die hatten selber eine Reihe von Chancen, scheiterten aber ein ums andere Mal am glänzend aufgelegten Florian Bauer. Der Karbacher Torhüter hielt seinen Kasten sauber, lenkte Bälle auch aus kürzester Entfernung noch um den Pfosten oder stellte sich den angreifenden Stürmern mit soviel Ruhe und Selbstvertrauen in den Weg, dass die dann den Ball neben das Tor setzten.

„Florian hat heute einen Glanztag erwischt, er überzeugte durch gutes Stellungsspiel und nicht zuletzt mit seinen Paraden“, so Schmidt über seinen Rückkehrer im Tor. Der hat nun immerhin mehr als 300 Minuten keinen Gegentreffer hinnehmen müssen, denn auch nach neunzig Minuten gegen die insgesamt etwas stärker aufspielenden Mechtersheimer fiel weder auf der einen, noch auf der anderen Seite ein Tor. Mit dem 0:0 konnte Schmidt gut leben: „Es war ein intensives Spiel und wir konnten am Ende dem Tabellenprimus einen Punkt abnehmen. Da kann man durchaus zufrieden sein, denn damit haben wir unseren Platz im ersten Drittel der Tabelle gefestigt. Das Team hat eine taktisch gute Leistung gezeigt, im Sturm werden wir aber in den kommenden Tagen noch arbeiten müssen, da ist bei uns sicher mehr drin.“

Lange sah es für den TSV nach einem Auswärtspunkt aus, dann fielen aber doch in der 86. und 89. Minute die Treffer zum 3:1 für den FV Engers. Vor allem in der ersten Hälfte lieferte das Team von Trainer Julian Feit eine starke Partie und erarbeitete sich auch die ein oder andere Chance. Vom Treffer zum 1:0 für Engers in der 16. Minute ließ man sich nicht beeindrucken und als in der 35. Minute Marcel Christ der Ausgleich gelang, war Emmelshausen so richtig im Spiel drin. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gastgeber den Druck, scheiterten aber immer wieder an der TSV-Abwehr vor Torwart Jonas Börsch. Erst durch einen unhaltbaren Freistoß gelang dann das 2:1 für Engers und damit dann auch die Vorentscheidung. Die verbleibende Zeit war zu kurz für den TSV, um nochmal gut in ein Angriffsspiel zu kommen. Eine Minute vor Schluss war dann mit dem 3:1 das Spiel endgültig verloren. „Es ist schade, denn wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt. Dann haben wir uns aber zu weit hinten reindrücken lassen und unglücklich das Spiel verloren. Heute hätten meine Jungs sicher einen Punkt verdient gehabt“, so Julian Feit nach der Partie.

Am Mittwoch (29. August) treten beide Hunsrück-Teams im Rheinland-Pokal an, Karbach trifft in Mörschbach (18.30 Uhr) auf die SG Liebshausen, Emmelshausen spielt um 19.30 Uhr beim TuS Oberwinter. In der Liga geht es am Samstag (1. September, 15 Uhr) für Karbach weiter bei Eintracht Trier, am Sonntag (2. september, 16.30 Uhr) empfängt der TSV in Emmelshausen die TUS RW Koblenz.