rs 04. Juni 2020 Artikel teilen





Radlerin fährt Kind an / Zeugen gesucht

Hunsrück/Nahe. Bei einem Fahrradunfall in der Kurhausstraße in Bad Münster am Stein wurde am vergangenen Montag ein vierjähriger Junge verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Junge zwischen 18 und 19 Uhr in der Nähe des Schwimmbades von einer Radfahrerin angefahren.