Raubüberfall auf die Netto-Filiale in Kastellaun

Kastellaun. Am Samstagabend, 21. Dezember, gegen 20.40 Uhr, kam es zu einem Überfall auf die Netto-Filiale in Kastellaun. Ein bisher unbekannter männlicher Täter passte einen Mitarbeiter in den Mitarbeiterräumlichkeiten des Supermarktes ab und überwältigte diesen. Danach wurde eine unbekannte Summe von Bargeld / Tageseinnahmen entwendet. Der Täter flüchtete im Anschluss unerkannt aus einem Fenster des Marktes. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Simmern (Tel. 0 67 61 / 92 10) in Verbindung zu setzen.

