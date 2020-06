Rebenbeben-Weinevent wird Juli-Beben-Onlineweinprobe

Die Vorfreude auf das zweite »Komm näher! Rebenbeben« war bei allen groß. Aber in diesem Jahr ist leider alles anders. Daher hat Weinland Nahe in Zusammenarbeit mit den zwölf Winzerinnen und Winzern des Rebenbebens ein spannendes Alternativprogramm auf die Beine gestellt. Um die Zeit bis zum nächsten »Komm näher! Rebenbeben« am 3. Juli 2021 zu überbrücken, gibt es in diesem Jahr die Möglichkeit beim »Juli-Beben« mit den zwölf teilnehmenden Weingütern die Vibes der Nahe live zu Hause zu erleben, ein Rebenbeben im eigenen Wohnzimmer sozusagen.

Juli-Beben via Internet: Zwölf Weine, drei Online-Proben

Jeweils vier Winzer stellen sich an drei aufeinander folgenden Samstagen (4., 11. und 18. Juli) bei einer YouTube-Live-Weinprobe mit einem Wein vor. Hierzu gibt es für jeden Termin ein Probierpaket für zu Hause. In den drei Probierpaketen sind passend für jedes Tasting vier spannende Weine, ein Fruchtsaft von Merg, zwei »Komm näher!«-Festival-Gläser sowie Informationen zu den Weingütern und eine Verkostungsliste enthalten. Alle Wein-Pakete für die Online-Proben können im Online-Shop über die Homepage www.komm-naeher.com bestellt, aber auch direkt in der Geschäftsstelle von Weinland Nahe in Bad Kreuznach abgeholt werden.

Eine kleine Besonderheit gibt es zusätzlich: Um die Vorfreude auf das nächste Jahr zu wecken, wird pro Weinproben-Samstag in einem der Pakete für jedes Live-Tasting ein »Goldenes Ticket« zu finden sein. Die drei glücklichen Finderinnen oder Finder ergattern so jeweils eine Eintrittskarte für das »Komm näher! Rebenbeben 2021!«

Wer Lust hat, an allen drei Live-Tastings das Juli-Beben zu spüren, hat die Möglichkeit ein ‚All In‘-Paket zu bestellen: Zwölf Weine von zwölf Winzern, ein alkoholfreier Sekt von Merg, zwei »Komm näher! »-Festival-Gläser sowie Informationen zu den Weingütern und eine Verkostungsliste.

Weitere Info: www.komm-naeher.com