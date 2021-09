RhineCleanUp 2021: Mit vereinten Kräften gegen den Müll

Die vierte Auflage des RhineCleanUps war wieder ein voller Erfolg. Nachdem man sich in den ersten Jahren auf den Rhein konzentrierte, konnte die internationale Müllsammelaktion 2021 auf 7 Nebenflüsse ausgeweitet werden. An den insgesamt 432 lokalen Aktionen nahmen schätzungsweise mehr als 30 000 Helfer teil. Gemeinsam wurden hunderte Tonnen Müll gesammelt, der nun von den Entsorgungsbetrieben entsorgt werden kann, anstatt früher oder später in die Nordsee zu treiben.

Auch im Oberen Mittelrheintal wurde in diesem Jahr wieder tatkräftig angepackt. An den 18 Müllsammelaktionen, die zwischen Bingen / Rüdesheim und Koblenz von den Gemeinden, engagierten Bürger*innen und Vereinen organisiert wurden, beteiligten sich mehr als 500 Helfer*innen. Zusammen konnten mehrere Container mit Müll gefüllt werden, der im Uferbereich weggeworfen oder vom Rhein ans Ufer gespült wurde.

RhineCleanUp in Oberweselam Samstag

Ausgestattet wurden die Helfer*innen mit Mülltüten, Handschuhen und Warnwesten, die von der RhineCleanUp Initiative gesponsert wurden. Für die Koordination des RhineCleanUps in der Region zeigte sich zum wiederholten Male der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal verantwortlich und auch die Entsorgungsbetriebe der Landkreise unterstützen die Aktion wieder durch die fachgerechte Entsorgung des gesammelten Mülls.

Am kommenden Samstag, den 18. September findet das RhineCleanUp in Oberwesel statt. Auf Grund der Veranstaltung "Wein am Mittelrhein" wurde die Aktion um eine Woche verschoben. Helfer*innen sind natürlich herzlich willkommen und melden sich ganz bequem über die Webseite www.rhinecleanup.org an.