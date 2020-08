RNN: Fahrplanänderungen zum neuen Schuljahr

Hauswand droht auf Straße zu stürzen

Zell. Am Morgen wurde die Polizei Zell darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Bergstraße in Reil eine Hauswand eines Nebengebäudes droht, auf die Straße zu stürzen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich eine Seitenwand des Anwesens aus unbekannten Gründen gelöst hat.Durch die Straßenmeisterei wurde eine großräumige Umleitung eingerichtet. Die Bergstraße in Reil ist zurzeit für den Verkehr komplett gesperrt. Durch anwesende Behördenvertreter wurde in Absprache mit dem Hauseigentümer entschieden, dass ein sofortiger Abriss des Anwesens notwendig ist. Im Einsatz befinden sich Kräfte der FFW Reil, KFI der KV BKS-WIL, Wehrleitung der VGV Traben-Trarbach, Vertreter der KV BKS-WIL (Bauaufsicht), des LBM, sowie mehrere Ortsgruppen des THW (Bauchfachberater, Absicherung und Abriss). Am Morgen wurde die Polizei Zell darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Bergstraße in Reil eine Hauswand eines Nebengebäudes droht, auf die Straße zu stürzen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich eine Seitenwand des Anwesens aus…

weiterlesen