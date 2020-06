Rückkehrer-Stammtisch geht in die zweite Runde

Geldbörse in Dauner Supermarkt geklaut

Daun. Eine 65-Jährige wurde in Daun Opfer eines Taschendiebstahls.Am Freitag, 19. Juni, gegen 12.15 Uhr, befand sich eine 65-Jährige aus der Verbandsgemeinde Daun in einem Supermarkt in der Trierer Straße in Daun. Während des Einkaufs wurde ihr durch einen bisher unbekannten Täter die Geldbörse aus ihrer seitlichen…