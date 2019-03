Saisoneröffnung im Freilichtmuseum

Festnahme von zwei Verdächtigen nach Einbruchsserie

Bitburg. Am Sonntag, 17. März, kam es in den Abendstunden im Stadtgebiet von Bitburg zu einer Einbruchsserie. Hierbei wurden drei Wohnhäuser in der Franz-Mecker-Straße und Franz-Schubert-Straße von den Tätern angegangen. Durch eine aufmerksame Frau wurde die Polizei Bitburg gegen 21.40 Uhr über eine maskierte Person in einem Anwesen in Kenntnis gesetzt.