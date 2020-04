Sander startet Werksverkauf im Hunsrück

Sanders bundesweites Kunden-Portfolio ist mit über 5 000 Unternehmen aus der Hotellerie und Gastronomie, Gemeinschafts- und Gesundheitsgastronomie enorm. „Unsere Frischeprodukte kommen in den verschiedensten Märkten zum Einsatz. Deshalb liegt nahe, dass fast jeder Mensch in Deutschland – ohne es zu wissen – schon einmal etwas gegessen hat, das bei uns in Wiebelsheim hergestellt wurde. Sei es in einem Mercure oder Ibis Hotel, bei Ikea oder an Bord einer Lufthansa Maschine. Jetzt bieten wir Menschen in der Region die Möglichkeit, verschiedenste Mahlzeiten direkt bei uns einzukaufen,“ so Sander zur Entscheidung, die Tore für Privatpersonen zu öffnen.

Sander hat zu diesem Zweck einen eigenen Online-Shop erstellt, über den Privatpersonen bestellen können. Jedes einzelne Produkt zeigt neben Preisen alle auch für die Gastronomie vorgeschriebenen Informationen auf, von Zutaten über Allergene und Nährwerte bis hin zu Haltbarkeit, Ernährungsformen und Zubereitungshinweise. Die bestellten und vorab mit elektronischen Zahlungsmitteln bezahlten Produkte können dann in der zentral an der A61 gelegenen Sander Frische-Manufaktur in Wiebelsheim ähnlich wie bei einem klassischen Werksverkauf abgeholt werden.