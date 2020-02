25 Schilder des Argenthaler Adventstrail gestohlen

„Es handelt sich um die blau in der Karte eingezeichnete Teilstrecke“, so Müller weiter. „Auch wurden Hinweischilder am Zaun des Argenthaler Steinbruchs entfernt. Da die Strecke zum größten Teil nicht mit einem PKW zu befahren ist, müssen der oder die Täter die Pfosten auf eine andere Art und Weise transportiert haben.“

Diese Tat wurde bei der Polizei Simmern zur Anzeige gebracht. Müller und die LLG hoffen, dass das auffällige Verhalten der Täter vielleicht einem Waldbesucher aufgefallen ist. „Weitere Hinweise erhoffen wir uns, bei der Auswertung von Bildern einer Wildkamera. Das ist jedoch nicht ganz so einfach, da der Tageszeitpunkt nicht bekannt ist“, so Müller. „Abgesehen vom entstandenen materiellen Schaden, bedeutet das Aufstellen der Pfosten eine enorme Arbeit, da diese und das zugehörige Werkzeug zum Großteil einzeln und zu Fuß in den Wald gebracht werden müssen.“

Sachdienliche Hinweise können bei der Polizeidienststelle in Simmern (Tel. 0 67 61 / 92 10) gemeldet werden. Falls der oder die Täter ein schlechtes Gewissen bekommen, dann bitte an Dirk Müller wenden (Tel. 01 51 / 59 10 22 19, www.facebook.com/dirk.muller.96780671).