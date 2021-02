SchlÃ¤gerei im BrÃ¼ckes: Mehrere Verletzte

Learn more about applying for service to humanity service to god essay at Cox Media Group Dort allerdings traf der eingesetzte Streifenwagen niemanden mehr an. Kurze Zeit später wurden allerdings laute Schreie im Brückes in Richtung Bretzenheim gemeldet, wo die Beamt*innen dann auch drei verletzte Männer im Alter von 19, 21 und 31 Jahren antrafen.

Die Männer gaben an, nach einer Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren anderen Männern geraten zu sein. Nach Angaben der Verletzten hatten unbeteiligte Zeugen die Streithähne am Lidl-Markt noch getrennt, worauf hin sich die Schlägerei dann weiter in Richtung Bretzenheim verlagert habe. Dort - so die drei Verletzten - seien sie unter anderem mit einem Besenstiel angegangen worden, bevor die Angreifer mit zwei Autos flohen.

Polizei sucht Zeugen

Der 31- und der 21-Jährige erlitten Platzwunden am Kopf, der 19-Jährige vermutlich eine Fraktur am Finger. Es wurden ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Kreuznach zu melden. Telefon 06 71 / 8 81 10.