Schlappe für Emmelshausen, Absage in Karbach

Immerhin hatten sich 325 Zuschauer trotz der nasskalten Witterung auf der TSV-Anlage eingefunden. Die sahen schon in der 10. Minute mit dem ersten Angriff der Neuwieder Vorstädter die Gästeführung. Der Ex-Karbacher Sören klappert brachte den Ball in den TSV-Strafraum, Schlesinger setzte den Ball knapp unter der Latte ins Tor. Der TSV ließ sich davon zunächst nicht entmutigen, der Angriff der Hunsrücker war aber in den entscheidenden Szenen nicht druckvoll genug, um gegen die dicht gestaffelte Abwehr des FV Enges durchzukommen. Für eine längere Pause sorgte die Verletzung des FV-Spielers Naric, der sich in der 40. Minute ohne Fremdeinwirkung das Knie verdrehte und dabei mindestens die Patellasehne, möglicherweise aber auch ein Kreuzband abriss. Der gute Schiedsrichter Hauer hatte angesichts der längeren Behandlungspause bei den niedrigen Temperaturen ein Einsehen mit den Akteuren, pfiff die erste Halbzeit fünf Minuten früher ab und ließ die Restspielzeit nach der Pause absolvieren.

Diese Minuten überstanden die Emmelshausener noch ganz gut, die ersten zehn nach dem Seitenwechsel brachten allerdings dann die Vorentscheidung für Engers, denen in der 48. Minute das 0:2 und dann per Foulelfmeter in der 55. das 0:3. Klappert war an beiden Treffern beteiligt, das 0:2 bereitete er vor, den Strafstoß verwandelte er selbst. Dann verflachte die Partie erneut, der Ball wurde quasi nur zwischen der Mittellinie und den Strafraumgrenzen hin und her bewegt. Der TSV hatte nicht das Potential, um sich noch gegen die Niederlage zu wehren, Engers tat angesichts einer dünnen Personaldecke nur das, was zur Ergebnissicherung nötig war. Immerhin gelang in der 87. Minute Luca Wolf noch mit einem sehenswerten Freistoßtor aus gut 20 Metern Entfernung der Ehrentreffer für den TSV.

„Wir haben gar nicht so schlecht gespielt, aber nach der Pause in einer Druckphase des FV das Spiel verloren“, meinte TSV-Trainer Julian Feit. Mit 17 Punkten bleibt sein Team auf dem 16. Tabellenplatz. Am kommenden Samstag (23.März, 15.30 Uhr) empfängt der FC Karbach Eintracht Trier auf dem Quitinsberg, der TSV steht am Sonntag (24. März, 14 Uhr) bei Rot-Weiß Koblenz vor einer weiteren schweren Aufgabe. Das Nachholspiel des FC Karbach gegen Mechtersheim ist für Dienstag (26. März, 20 Uhr) angesetzt.