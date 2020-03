Schnelle Nachbarschaftshilfe in Zeiten der Corona-Krise

Menschenansammlungen meiden, auf Händeschütteln verzichten und wo immer möglich zwei Meter Sicherheitsabstand zu anderen Personen wahren! Die Corona-Pandemie erfordert von uns allen genau das Gegenteil von dem, was wir ansonsten suchen: soziale Distanz statt soziale Nähe. Das Ziel: durch die soziale Distanzierung (engl. Social distancing) soll die Ausbreitung der ansteckenden Krankheit verlangsamt werden. »Jeder Bürger und jede Bürgerin ist jetzt dazu aufgerufen, wo immer es möglich ist, Sozialkontakte einzuschränken«, appellierte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Zugleich erinnerte sie daran, dass die aktuell nötige soziale Distanzierung nicht in soziale Kälte umschlagen dürfe.

Unentgeltlich und unbürokratisch: die "Nachbarschaftshilfe Bad Kreuznach

Besonders ältere und beeinträchtige Bürger sind in Zeiten wie diese verstärkt auf Hilfe angewiesen. Genau aus diesem Gedanken heraus gründete sich am vergangenen Wochenende in kürzester Zeit die Initiative, Facebook- und Internetseite »Nachbarschaftshilfe Bad Kreuznach«. Einen Einkauf oder eine Besorgung erledigen, mit dem Hund Gassi gehen oder in der Apotheke ein Medikament abholen, für Hilfestellungen wie diese sind in der »Nachbarschaftshilfe« bereits jetzt etliche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aktiv, und zwar in der Stadt und im Kreisgebiet. Auf der Website https://kreuznach-hilft.de zeigt eine interaktive Karte, in welchen Orten Helfer welche Hilfestellung anbieten.

Über die zentrale Telefonnummer 0 67 08 / 6 19 99 96 können Bürger die Angebote anfragen. Hilfe anbieten und anfragen können Personen zudem über die Facebookseite »Nachbarschaftshilfe Bad Kreuznach«. »Dieses Hilfeangebot ist kostenlos, es werden keinerlei Gebühren oder Aufwandsentschädigungen verlangt«, so Wolfgang Nold, einer der sechs Initiatoren der Nachbarschaftshilfe.

KONTAKT

Die Hilfsangebote der »Nachbarschaftshilfe Bad Kreuznach« können über die Website https://kreuznach-hilft.de angeschaut und via Telefon und sowie über die Nachbarschaftshilfe-Facebook angefragt werden. Ein Flyer zur Aktion ist hier zu finden: https://bit.ly/39W2ND4

HINTERGRUND