Schokoladengenüsse im Koblenzer Schloss

Erwartet werden wie in den beiden Vorjahren mehrere Tausend Besucher, die sich auf eine einzigartige Kombination aus Spitzenprodukten wie Tafelschokolade, Trüffel, Pralinen, Wein und Spirituosen sowie Mitmachaktionen beim Championnat du Chocolat freuen können. Live-Vorführungen und Produkte zum Verköstigen und Kaufen runden das Programm dieses Wochenendes ab. In den beiden Schokoladenwettbewerben „Freestyle“ und „Artistik“ treten Lehrlinge und Meister des Konditorenhandwerks an und geben Einblicke in die handwerkliche Bearbeitung dieses außergewöhnlichen Nahrungsmittels, lassen bei der Fertigung der Schaustücke die Grenze zwischen Handwerk und Kunst verschwinden. Natürlich stehen die „Schokoladen-Handwerker“ Rede und Antwort und freuen sich auf den Dialog mit den Besuchern.

Schokoladen-Profis sind mit viel Engagement am Werk

„Wenn ich sehe, wieviel Leidenschaft in den Schaustücken steckt, dann ist ganz klar: Hier sind Profis mit viel Engagement am Werk, die ihren Traumberuf ausleben. Das sieht man nicht nur an den Schaustücken, sondern auch in den Gesichtern“, freut sich HwK-Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich auf das anstehende Event. Zwar sind die Lehrlingszahlen im Nahrungsmittelgewerbe zuletzt gefallen, doch überzeugen gerade diese Handwerke in der aktuellen Diskussion um Ökologie, ressourcenschonenden und regionalen Einsatz von Materialien sowie Werthaltigkeit.

Ungebrochen hohes Interesse an Koblenzer Veranstaltung

„Für das Handwerk ist diese Veranstaltung Werbung auf höchstem Niveau, die zeigt: Hier haben junge Menschen die Möglichkeit, ihren ganz persönlichen und erfolgreichen Karriereweg einzuschlagen“, ergänzt Präsident Kurt Krautscheid. „Wir sind sehr stolz auf das ungebrochen hohe Interesse an der Veranstaltung, sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Zuschauern. Das zeigt, wie wichtig, spannend und attraktiv unser Handwerk ist“, gibt sich Bäcker- und Konditorenmeister Joachim Schäfer optimistisch, der Inhalte und Abläufe des „Championnat du Chocolat“ verantwortet. Seit über 18 Jahren ist er für die Ausbildung der angehenden Gesellen und Meister im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der HwK Koblenz verantwortlich.

Alle Infos: www.championnat-du-chocolat.info