Schüler im Zug sexuell belästigt

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, kam es bereits Dienstag zu einem Fall von sexueller Belästigung von Kindern und Jugendlichen in einem Zug zwischen Idar-Oberstein und Ingelheim. In dem Regionalexpress näherte sich gegen 14 Uhr ein 32-jähriger Mann einer Schülergruppe und berührte drei der Kinder im Alter zwischen zehn und 13 Jahren an Schultern, Rücken und Gesäß. Die Lehrerin der Schulklasse meldete den Vorfall vor dem Ausstieg. Der Mann durfte bereits ab Bad Münster nicht mehr weiterfahren, da er nur mit einer Boxershort bekleidet war. Er war - wie erst später bekannt wurde - am gleichen Tag bereits in Bad Kreuznach aufgefallen. Betroffene Schüler, Lehrer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden, Telefon 06 31 / 34 07 30.