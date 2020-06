Schulbuchausleihe: Frist wegen Corona verlängert

Boppard: Einbruch in Minigolfanlage

Boppard. In der Nacht von Dienstag, 23. Juni, auf Mittwoch, 24. Juni, drangen bislang unbekannte Täter in den Kiosk der Minigolfanlage in Boppard in der Koblenzer Straße ein. Der Zutritt erfolgte über ein gekipptes Fenster. Aus dem Verkaufsraum wurden diverse Getränke und Elektronik entwendet. Hinweise werden erbeten an die Polizei Boppard unter Telefon 0 67 42 / 80 90 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de

