Schulen im Kreis nehmen Teilbetrieb wieder auf

Ab dem 27. April beginnt im Landkreis Bad Kreuznach speziell an den drei Berufsbildenden Schulen wieder in einzelnen Bereichen der Unterricht:

Berufliche Gymnasien: 13. Jahrgangsstufe

BOSII, BOS I und duale BOS

HBF Oberstufe

BF II

Fachschule Oberstufe

3. Ausbildungsjahr der Berufsschule

3-jährige Berufsfachschule

Auch in der 12. Jahrgangsstufe des EFG Bad Sobernheim werden die Schülerinnen und Schüler wieder beschult und bereiten sich auf das Abitur vorm das in den kommenden Wochen geschrieben wird.

Ab dem 4. Mai werden folgende Jahrgänge wieder in der Schule sein:

Grundschulen: Klassenstufe 4

RS+: Klassenstufen 9 und 10

G9 Gymnasien: Klassenstufe 10, Jahrgangsstufen 11 und 12

G8 Gymnasien: Jahrgangsstufen 10 und 11

IGS: Klassenstufen 9 und 10, Jahrgangsstufen 11 und 12

Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen: Klassenstufen 9 und 10

Berufliches Gymnasium: Jahrgangsstufe 12

Alle BVJ und BF I

Die Schülerbeförderung wird durch die Kreisverwaltung ab dem 4. Mai sichergestellt.

Schulbetrieb beginnt schrittweise unter besonderen Hygienevorgaben

Die Umsetzung des Schulbesuchs erfolgt unter besonderen Auflagen. Unter anderem werden dabei die geltenden Hygienevorgaben berücksichtigt. Darüber hinaus soll eine Lerngruppenstärke von 15 Personen nicht überschritten werden. Das bedeutet, dass Klassen unter Umständen geteilt und im wöchentlichen Wechsel die Schülerinnen und Schüler dann in der Schule sind oder pädagogische Angebote zuhause bearbeiten. Genaues wird in den einzelnen Schulen geklärt.

Auch für die Schülerinnen und Schüler, für die nach den Osterferien noch kein Präsenzunterricht in den Schulen stattfindet, werden weiterhin pädagogische Angebote zum Lernen für zuhause zur Verfügung gestellt.

Notbetreuung für Kinder geht weiter

Parallel zum Unterrichtsbeginn für die ausgeführten Klassen- und Jahrgangsstufen kann weiterhin das Angebot der Notbetreuung für andere Schülerinnen und Schüler oder Kindergartengartenkinder in Anspruch genommen werden. Die Kriterien für die Notbetreuung werden durch das Land gelockert. Demnach soll die Notbetreuung jetzt all diejenigen Familien ermöglicht werden, in denen hierfür Bedarf besteht.