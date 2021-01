Schwerer Verkehrsunfall - vier verletzte Personen

Home; http://www.istsuper.com/?transfer-essay; If you have difficulties with writing your thesis, if you don't know how to write it, but you want to get an "A" in your class - it Am Silvesterabend gegen 21:50 Uhr befuhr ein mit vier Personen besetzter Pkw aus Baden-Württemberg die Bundesstraße 41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Hierbei kam der 19-jährige Pkw-Fahrer in einer Kurve bei Waldböckelheim laut Polizei vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der 19-Jährige konnte den Pkw nicht mehr stabilisieren und kollidierte anschließend mehrfach mit der Mittelleitplanke. Hierbei wurden drei der vier Insassen leicht verletzt, eine Person wurde auf der Rückbank kurzzeitig eingeklemmt und dadurch schwer verletzt.

Lebensgefahr bestand bei dieser Person jedoch nicht. Die Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Leitplanke wurde erheblich beschädigt. Ein unbeteiligter Pkw wurde ebenfalls beschädigt, als er nach dem Verkehrsunfall über Fahrzeugtrümmer fuhr. Die B 41 musste im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.