Sebapharma hilft dem Roten Kreuz-Pflegepersonal

Weinhöfefest mal anders: Eröffnungsweinprobe via Internet

Hunsrück/Nahe. Das Weinhöfefest rund um die Burg Layen an der Nahe fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Einschränkungen aus, aber die Eröffnungsweinprobe zum Fest findet trotzdem statt. Die Winzerinnen und Winzer bringen die große Weinprobe als Online-Live-Probe in die Wohnzimmer der Weinfreunde.