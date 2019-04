Sensation perfekt: Landkreise fusionieren freiwillig

Datum des Zusammenschlusses der drei Landkreise soll der 1. April 2020 sein. „Ehrlich gesagt, bin ich immer noch ein bisschen verwundert darüber, wie schnell es am Ende gegangen ist“, erklärt dazu ein sichtlich überraschter Innenminister. Damit hätte Roger Lewentz, der bei Unterzeichnung der Vereinbarung ebenfalls anwesend war, nicht gerechnet. Der neue Landkreis, der mit dann fast 500.000 Einwohnern der größte in Rheinland-Pfalz sein wird, umfasst eine Größe etwa der Fläche des Saarlandes und eine ungefähre Kaufkraft Belgiens. Der Vertrag setzt den Startschuss dieses neuen Gebildes auf den 01.04.2020. Neuer Sitz der Kreisverwaltung soll in Daxweiler entstehen. Die geschätzten Gesamtkosten für den hochmodernen und energetisch optimierten Verwaltungsneubau, der von Norman Foster geplant wurde, liegen bei etwa 390 Millionen Euro.





Fusion der Landkreise Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und Rhein-Hunsrück kommt

Sicherlich handelt es sich bei dieser Fusion um eine Riesenchance für den ländlichen Raum. Darüber hinaus entsteht in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt Mainz ein neuer Gravitationspunkt in der Kommunalpolitik. Unbestritten wird es künftig schwierig sein, eine Politik gegen diesen neuen Landkreis, dessen Name zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest steht, durchzusetzen. Im Gespräch befindet sich derzeit der Name Landkreis Rhein-Maybach.



Wer die neue Körperschaft hingegen anführen soll, ist bereits entschieden. Schon ganz früh in den Verhandlungen zeichnete sich die neue Doppelspitze von Dorothea Schäfer und Bettina Dickes ab. Dr. Marlon Bröhr hingegen möchte die Gelegenheit nutzen, sich aus der Politik zurückzuziehen. „Politik hat mir immer viel Freude gemacht! Aber meine eigentliche Liebe gilt der Rockmusik!“, bestätigt Bröhr. Mit seiner Band „Doc Holiday“ wird er ab nächstes Jahr wieder auf Tour gehen. Ein Geheimnis lüftete Bröhr heute am 1. April bereits: „Unser Tournee-Start wird auf jeden Fall in unserem neuen Landkreis sein!