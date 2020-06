Sieben Küken auf einen Streich . . . gerettet

Die Entenmutter befand sich in etwa 25 Metern Entfernung und schwamm in der Nahe. Ein Feuerwehrkamerad des Löschbezirks West der Feuerwehr Bad Kreuznach zog sich Wathosen an, stieg in den Salinenteich und fing alle sieben Küken auf einen Streich mit einem Kescher ein. Er übergab den Kescher einem Kamerad am Ufer, der die Küken auf der anderen Seite des Kanals in der Nahe aussetzte. Sofort schwammen die Entenmama und ihre Kleinen aufeinander zu und waren sichtlich froh, wieder vereint zu sein. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.