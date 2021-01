LKA warnt vor betrügerischen Anrufen zu Impfterminen

Hunsrück/Nahe. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz warnt vor betrügerischen Anrufen zu angeblichen Impfterminen und weist darauf hin, dass Termine nur vergeben werden, wenn die Impfberechtigten über die Telefonnummer 08 00 / 57 58 100 selbst anrufen oder sich über die Web-Seite www.impftermin.rlp.de anmelden.