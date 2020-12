VIDEO: Impfzentrum fÃ¼r den Rhein-HunsrÃ¼ck-Kreis steht

Example essay topics for college students. mores . thesis papers buy „Es könnte sofort losgehen“, sagen die Impfzentrumskoordinatoren Christian Poh und Dieter Stumm. Dazu braucht es aber erst einen zugelassenen Impfstoff. „Ich rechne nicht damit, dass das schon in diesem Jahr geimpft wird“, sagte Landrat Dr. Marlon Bröhr beim Pressetermin.

Seitens des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums heißt es: „Sobald ein Impfstoff zugelassen ist und feststeht, wie viele Impfdosen für Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehen, werden diese von der zentralen Anlieferstelle an die Impfzentren im Land verteilt."

Wenn es losgeht, können in Simmern zunächst mit einer Impfstraße etwa 200 Personen pro Tag geimpft werden. „Der Ablauf muss sich aber erst einspielen nach dem Start“, sagt Poh. Immerhin betritt man nicht nur im Kreis mit der Einrichtung Neuland. „Potentiell können wir aufstocken.“ Die 2 700 Quadratmeter großen Räumlichkeiten bieten genügend Platz für drei Impfstraßen, ergänzt Stumm. Somit wäre eine Quote von 600 Personen pro Tag möglich. Da hängt aber vom Impfstoff und dem Personal ab, das vom Land zur Verfügung gestellt wird.

Einen virtuellen Rundgang gibt’s in unserem Video.

Ausführlicher Bericht in der nächsten Ausgabe.