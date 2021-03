Simmern: Pro-Winzkino sendet leuchtendes Signal (mit VIDEO)

Neue Wolfsnachweise in der VG Adenau und bei Remagen

Remagen. Umweltministerium informiert: DNA-Proben belegen einen oder mehrere Wölfe als Verursacher von Nutztierrissen. Das Senckenberg Forschungsinstitut in Gelnhausen hat anhand von DNA-Proben Wölfe als Verursacher von zwei Nutztierrissen identifiziert. Am 16. Februar wurden zunächst in der Verbandsgemeinde Adenau acht Schafe getötet und fünf weitere verletzt. Vier…