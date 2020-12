Simmern: THW verjÃ¼ngt seinen Fuhrpark

You can use custom essay writing service for a small price and ask them Order Of An Expository Essay. Mit bis zu sieben Tonnen Zuladung und der angebauten Ladebordwand mit einer Hubkraft von bis zu zwei Tonnen, wird das Fahrzeug mit schweren Pumpen, Schlauchmaterial, Stromerzeugern und weiterem Zubehör beladen sein. Binnen weniger Minuten ist diese Ausstattung im Bedarfsfall auch schnell wieder abgeladen und das Fahrzeug steht flexibel für alle logistischen Transportaufgaben zur Verfügung. Der knapp 300 PS starke LKW aus dem Hause Mercedes-Benz meistert auch schwierige Passagen im Gelände durch den Einsatz moderner Fahrtechnik spielend leicht. Der Empfang des neuen Einsatzfahrzeugs im Simmerner THW kam – pandemiebedingt - nicht wie gewohnt mit dem gesamten THW-Team und einem guten Essen in Frage. Um dennoch eine rasche Einsatzbereitschaft herstellen zu können, wird die Einweisung in den Umgang mit dem Fahrzeug nun kurzfristig in Kleingruppen erfolgen.

Fuhrpark in den letzten Jahren verjüngt

Das Empfangen von neuen Fahrzeugen ist in den letzten vier Jahren glücklicherweise im THW Ortsverband Simmern kein allzu seltenes Ereignis, so konnten sich die Helferinnen und Helfer über bisher drei Neufahrzeuge freuen. 2017 wurde ein fabrikneues Führungsfahrzeug von Niedersachsen nach Simmern überführt. Dieses bildet die Kommandozentrale in größeren THW-Einsätzen. 2019 dann besonders große Freude über einen neuen Gerätekraftwagen. Der Alte war immerhin schon mehrere Jahrzehnte im Dienst und eigentlich nur als Zwischenlösung geplant. Der Gerätekraftwagen ist der<s>,</s> rollende Werkzeugkasten des THW, ausgestattet mit Motorkettensägen, Rettungsgeräten, Motortrennschleifer, Hebewerkzeugen und so weiter…

„Dass wir unseren Fuhrpark in den letzten Jahren derart verjüngen konnten, ist nicht selbstverständlich. Zumal wir als Ortsverband nur wenig bis keinen Einfluss auf die Verteilung der Neufahrzeuge im Bundesgebiet haben. Ich sehe das auch als Wertschätzung gegenüber den vielen Dienststunden, die die ehrenamtlichen THW-Einsatzkräfte in Simmern in ihrer Freizeit erbringen!", sagt Ortsbeauftragter und Dienststellenleiter Max Westermayer. Die 2017 geleistete und einige Millionen Euro teure Zusage des deutschen Bundestags, die Fahrzeugflotte des THW bundesweit modernisieren zu wollen, kommt mehr und mehr bei den Ortsverbänden in Deutschland an. Fahrzeugtechnisch werden im Ortverband Simmern hauptsächlich noch diverse Anhänger erwartet. Hierzu gehören zum Beispiel ein Multifunktionsanhänger zum Material,- Container, und Fahrzeugtransport, zur Komplettierung der jungen Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen ein Materialanhänger, sowie das ebenfalls zur Fachgruppe gehörige „Herzstück": eine Großpumpe mit einer Gesamtförderleistung von 5 000 Liter pro Minute.

THW freut sich über neue Gesichter

Noch mehr als über neue Einsatzfahrzeuge freut man sich beim THW Simmern über neue Gesichter! Ganz gleich mit welchem Schwerpunkt Sie ehrenamtlich tätig werden wollen, das Technische Hilfswerk in Simmern ist immer auf der Suche nach Frauen und Männern, die sich im Bereich der Jugendarbeit, im Einsatzdienst, in der Essenszubereitung oder aber als Unterstützung bei Verwaltungsaufgaben engagieren möchten. Die Arbeit in einem gut funktionierenden Team mit einem gemeinsamen Ziel ist es, was die Mannschaft der Einsatzkräfte antreibt.

Kontakt: www.thw-simmern.de, E-Mail: ov-simmern@thw.de, Telefon: 0 67 61 / 91 864 0.