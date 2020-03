"Sophia, der Tod und ich": Theater im kING

„Wie die meisten anderen Menschen hatte ich eine angespannte Beziehung zum Tod. Alter, ist das scheiße traurig.“ Bier, Sofa, Fußball – ein durchschnittliches Leben. Plötzlich allerdings steht der Tod persönlich vor der Tür und eröffnet, dass dieses Leben in drei Minuten vorbei sei. So weit, so vorhersehbar. Nicht vorhersehbar und noch viel weniger vorgesehen war allerdings, dass genau in diesem Moment die Exfreundin Sophia an die Tür klopft. Ein Fehler im betrieblichen Ablauf. Von nun an schicksalhaft aneinander gekettet, beginnt für den Mann, Sophia und den Tod eine spektakuläre Reise durch das Leben. Vorbei an Kneipen, Motels und besonderen Menschen führt sie ihr witziger und anrührender Roadtrip immer weiter zurück in das bisher Gelebte und immer näher an die Frage: Is it better to burn out than to fade away? Ein ebenso komisches wie trauriges Theaterstück, das sich mit dem großen Thema Sterben auf irrwitzige Weise auseinandersetzt und gleichzeitig die Herrlichkeit des Lebens feiert.

Karten sind ab 13 Euro unter anderem in der Ingelheimer Tourist-Information im Winzerkeller sowie telefonisch unter 06 51 / 97 90 777 oder unter www.king-ingelheim.de erhältlich.