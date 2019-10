Spiel, Spaß und Abwechslung in den Herbstferien

Max Buddels Fun-Lauf 2020: Termin steht fest

Euskirchen. Der wahre Matsch-Hindernislauf in der Nordeifel ist der „Max Buddels Fun-Lauf“ in Euskirchen, der unter Läufern bereits einen gewissen Kultstatus erlangt hat. In 2020 starten die Teilnehmer bereits zum sechsten Mal am 30. August auf der bekannten Strecke – natürlich wieder mit einigen neuen Hindernissen und viel Spaß! Den Termin sollten man sich bereits vormerken, eine Anmeldung wird ab Januar möglich sein.