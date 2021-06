St. Goar: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mit Schwung in die Freibadsaison

Kirn Stadt. Seit Wochen ist das Freibad-Team in Kirn mit den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung beschäftigt: Becken waren zu putzen, die Technik musste auf Vordermann und die Liegewiese in Form gebracht werden. Am Tag der Eröffnung stand noch der letzte Feinschliff auf dem Programm, bereits 20 Minuten vor der Eröffnung wartete Sally Kroll am Eingang. Sie ist seit Jahren Stammgast und immer die „Erste“ der neuen Saison.

