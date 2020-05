Brand in Dauner Altenheim

Daun. In einem Apartment eines Alten- und Pflegeheims in Daun kam es am gestrigen Dienstagabend zu einem Brand. Am Dienstagabend, 19. Mai, gegen 19.44 Uhr, kam es in einem Apartment eines Alten- und Pflegeheims in Daun zu einem Brandausbruch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergibt sich laut Polizei folgender Sachverhalt. Eine 82-jährige Bewohnerin des…