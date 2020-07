Streamig-Event: Nature One zu Hause

Das Streaming-Event findet man auf www.nature-one.de und Facebook. Es gibt Techno, House, Drum’n‘Bass, Trance, Classics, Hardcore und Hardstyle auf die Ohren. Also alle Styles, so wie es beim Festival üblich ist.

Der Termin für die Nature One im nächsten Jahr steht bereits fest: 30. Juni bis 1. August 2021. Bereits gekaufte Tickets für 2020 behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltung im kommenden Jahr.

Wenn jetzt schon weiß, dass er am Termin in 2021 verhindert ist, bietet der Veranstalter I-Motion alternativ einen Gutschein in Höhe des Bestellwertes an, der für Veranstaltungen und Merchandise-Artikel in Online-Shop eingelöst werden kann.

Alle Infos gibt es unter: www.nature-one.de