Tischlerprüflinge zeigen Gesellenstücke in der Sparkasse

Die Tischler-Innung Simmern ist stolz, auch in diesem Jahr die Abschlussarbeiten der Tischlerlehrlinge der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Das Publikum wird auch in diesem Jahr von den Gesellenstücken mit neuen Ideen und verblüffenden, raffinierten Details überrascht werden. Gekonnt wird von den Lehrlingen neben der klassischen Ausarbeitung eines Schrankes, einer Vitrine oder Schreibtisches auch an die Anforderungen gedacht, die z.B. Beleuchtung, Sicherheit, DIN oder Ästhetik an die Fertigung stellen.

Aber nicht nur Möbel stehen im Vordergrund des Tischlerhandwerks: Auch Türen, Fenster, Wintergärten, Holzböden und vieles mehr sind im Leistungskatalog des Tischlerberufs enthalten. Vielseitigkeit, Flexibilität, aber auch Spezialisierung und die Durchführung von energetischen Maßnahmen zeichnen dieses Handwerk aus, das mit seinem lebendigen und ewig zeitgemäßen Arbeitsmaterial niemals aussterben wird.



Die Tischler-Innung Simmern möchte mit der Ausstellung auch junge Leute erreichen, die in ihrer Berufswahl noch unentschlossen sind. Nebenbei: Keines der Gesellenstücke, das in der Sparkasse zu sehen ist, ist durchgefallen.