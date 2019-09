TV-Hobbyköche gesucht – jetzt bewerben!

Gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmern will Markus Buchholz am Freitag, 18. Oktober, in Guldental neue Variationen rund ums Hähnchen auszuprobieren.

Kochworkshop mit Markus Buchholz- TV-Hobbyköche gesucht

Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, die für den TV-Workshop ausgewählt werden, begrüßt Sie Profikoch Markus Buchholz am Freitag, 18. Oktober, in seiner Kochschule in Guldental an der Nahe. Nach einem Begrüßungsdrink zeigt er Ihnen das historische Gebäude mit seiner modern eingerichteten Küche. Auch Bernice Tshimanga und Anne Wieland vom »Kaffee oder Tee«-Team sind dann schon mit dabei. Danach geht‘s frisch ans Werk: Ab 15 Uhr wird gekocht - und das Hähnchen steht im Mittelpunkt. Damit kann man nämlich so viel mehr machen, als es einfach in den Ofen zu schieben. Ein Geflügel-Cocktail vielleicht oder ein aus ausgefallenes Frikassee? Markus Buchholz hat sicher einige ausgefallene Überrschungen für Teilnehmer und Publikum parat. Insgesamt zwölf Teilnehmer sind bei dem Workshop dabei, die unter der fachlichen Anleitung des Profis alle an unterschiedlichen Rezepten arbeiten. Die Ergebnisse genießen alle Teilnehmer am Ende dann in großer Runde gemeinsam.

Live-Kochen im TV: Wir suchen vier Hobby-Köche

Wer mitmachen möchte, sollte natürlich ein gewisses Faible fürs Kochen mitbringen - und selbstverständlich auch nicht übermäßig kamerascheu sein. Denn Bernice Tshimanga wird sich live vom Kochworkshop in »Kaffee oder Tee« melden und Anne Wieland einen ausführlichen Film darüber drehen. Ab 16 Uhr wird in der TV-Sendung »Kaffee oder Tee« mehrmals live nach Guldental geschaltet. Kurz nach 18 Uhr ist der Workshop dann zu Ende. Kosten für die Teilnahme entstehen keine, lediglich die Anfahrt nach Guldental müssen die Teilnehmer selbst organisieren. Mehr Info unter: www.swr.de/kaffee-oder-tee

So können Sie sich bewerben

Sie möchten am TV-Kochworkshop für die Sendung »Kaffee oder Tee« in Guldental teilnehmen? Als Einzelperson oder Kochduo? Dann schicken Sie uns bis 30. September eine kurze E-Mail (bitte mit Foto) und verraten Sie uns, warum Sie beim Workshop mit Markus Buchholz dabei sein sollten. E-Mail: red-badkreuznach@sw-verlag.de