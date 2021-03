Unfall B 50: Frau und zwei Kinder verletzt

If you want to buy students buying essays, then you have found great writing service for this purpose! Order paper now and get original work from our Nach ersten Ermittlungen befuhr eine Pkw-Fahrerin die B 50 von Kirchberg in Richtung Simmern. In Höhe von Schönborn kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts in den Graben und überschlug sich dabei. Die Frau und ihre beiden Kinder (6 und 12 Jahre) wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhaus verbracht.

Article Writing How Servulas Phd Research Proposal Mechanical Engineering can help your site? Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die B 50 für rund eine Stunde einspurig gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Simmern, das DRK, die Straßenmeisterei Simmern und die Polizei.