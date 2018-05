Unfallflucht, Einbruch, Diebstahl und Drogenfahrt

Am Samstagmorgen, 26. Mai, vermutlich zwischen 2 und 9 Uhr wurde der Akku eines E-Bikes auf dem Campingplatz in Sankt Goar entwendet. Der Eigentümer hatte das Fahrrad vor seinem Wohnmobil angekettet und musste am Morgen feststellen, dass neben dem Akku des E-Bikes auch der Gepäckträger fehlten. Außerdem beschädigte der Täter durch die unsachgemäße Entnahme des Akkus das Fahrrad. Der Gesamtschaden dürfte über 1 000 Euro liegen. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 67 42 / 80 90 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

In der Nacht auf Samstag mussten Zeugen mit ansehen, wie der Fahrer eines BMW in Bell beim Vorbeifahren einen geparkten PKW rammte und sich anschließend vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die herbeigerufene Polizei konnte den beschädigten BMW kurze Zeit später an der Wohnanschrift des Halters auffinden. Der stark alkoholisierte Fahrzeughalter wurde durch die Polizeistreife überrascht und konnte nicht erklären, wer seinen PKW soeben geführt haben soll. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und sein PKW wurden sichergestellt. Um die Fahrereigenschaft abschließend zu klären, werden weitere Ermittlungen folgen.

Ebenfalls am Samstag, gegen 3.30 Uhr, sollte der Fahrer eines Pkws in Boppard Buchholz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auffallend schräg auf dem Gehweg und der Fahrer saß noch am Steuer. Als der Mann die sich nähernden Polizisten bemerkte, versuchte er wegzufahren. Die Beamten konnten ihn daran hindern und nahmen den offensichtlich alkoholisierten vorläufig fest. Bei näherer Betrachtung wurden am Pkw aktuelle Unfallspuren entdeckt. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der 27-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich unter anderem wegen einer Unfallflucht, einer Trunkenheitsfahrt und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

In der Nacht auf Sonntag, 27. Mai, wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer bei Kappel kontrolliert, der offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmittel seinen PKW führte. Beim Öffnen der Scheibe kam dem kontrollierenden Beamten bereits eine deutliche "Cannabisfahne" entgegen. Der Fahrer räumte ein, soeben Alkohol und Cannabis konsumiert zu haben. Der 22-jährige Beifahrer händigte dann das mitgeführte Cannabis aus, dieses wurde sichergestellt. Der Fahrt wurde ein Ende gesetzt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen Fahrer und Beifahrer werden Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgelegt.

Am Freitagabend wurde außerdem bekannt, dass bislang unbekannte Täter die Tür des Jugendraumes in der Chur-Pfalz-Halle in Argenthal aufhebelten und dort eindrangen. Der genaue Tatzeitraum und die Beute der Diebe sind bislang noch unklar.