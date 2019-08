Unseriöse Werbeanrufe: innogy rät zur Vorsicht

Momentan werden in der Region verstärkt Privatkunden kontaktiert. Die Anrufer erwecken den Eindruck, innogy gäbe es in Zukunft nicht mehr und wollen Informationen zu laufenden Verträgen in Erfahrung zu bringen. Teilweise vermitteln sie sogar, dass Kunden in Kürze nicht mehr mit Strom oder Erdgas versorgt seien, wenn sie nicht unmittelbar einen Wechsel anstoßen würden. In den kommenden Tagen sollen zudem die Haushalte persönlich aufgesucht werden.

„Wir raten davon ab, am Telefon persönliche Daten, Kundennummern, Bankverbindungen, Zählernummern oder -stände herauszugeben, wenn die Anrufer sich nicht ausreichend und verbindlich legitimieren können. Zudem ist es nicht seriös, Personen telefonisch oder an der Haustür so massiv unter Druck zu setzen", sagt Stephan Figura, Teamleiter Privat- und Gewerbekunden bei innogy. „Wahrscheinlich werden zahlreiche Kunden kontaktiert, von denen wir es gar nicht wissen. Das Problem ist, dass Telefonate oft aufgezeichnet werden, bis irgendwann ein ‚Ja' fällt. Vor allem ältere Menschen sind dann häufig verunsichert und wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Das gilt genauso, wenn plötzlich jemand an der Haustür steht", so Figura.

Denn dann folge meist in Kürze ein neu abgeschlossener Vertrag, den Kunden nicht zuordnen könnten. In diesen Fällen besteht jedoch die Möglichkeit, vom gesetzlichen Widerrufsrecht von 14 Tagen Gebrauch zu machen, das am besten schriftlich an die Firma erfolgen sollte. Ebenfalls gelte Vorsicht bei angeblichen „Mitarbeitern", die offenbar in der Region von Haustür zu Haustür unterwegs seien. Sie handeln nicht im Namen der innogy und würden teilweise niedrige monatliche Abschläge versprechen, die später zu hohen Nachzahlungen führen können. Von der innogy beauftragte Dienstleister könnten sich stets ausweisen und zeigen auf Aufforderung die entsprechende Legitimation vor.

Bei Fragen steht der innogy Kundenservice unter der kostenfreien Telefonnummer 08 00 / 9 94 40 09 oder per E-Mail an kundenservice@innogy.com jederzeit zur Verfügung.

Nähere Info: http://news.innogy.com/unserioese-werbeanrufe-innogy-raet-zur-vorsicht/