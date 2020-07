Vandalen hinterlassen Spur der Zerstörung

Gleich mehrere Bushaltestellen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Kreuznach wurden am vergangenen Wochenende Opfer von Vandalismus. Hackenheim: Hier wurden zwei Bushaltestellen in der Volxheimer Straße beschädigt. Es wurden die Glasscheiben eingeschlagen. Die Schadenshöhe beläuft sich vermutlich auf mehrere hundert Euro. Rheingrafenstraße Bad Kreuznach: An der Bushaltestelle wurden Scheiben zerstört. Stromberger Straße Bad Kreuznach: An der Bushaltestelle wurden ebenfalls Glasscheiben eingeschlagen.



Ringstraße Bad Kreuznach: Auch in einem Park in der Nähe des Diakonie-Krankenhauses kam es zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Personen. Hier wurde eine Outdoor-Tischtennisplatte aus Beton angehoben, beiseite getragen und unbrauchbar beschädigt. Zudem wurde das Stahlnetz eingerollt und verbogen. Der Schaden liegt bei circa 2000 Euro.

Wie die Polizei bei weiteren Streifenfahrten und nach Hinweisen aus den Sozialen Medien feststellte, wurden außerdem in den Ortslagen Bretzenheim, Bad Münster am Stein, Laubenheim, Langenlonsheim und abermals in der Stadt Bad Kreuznach von unbekannten Tätern Scheiben an den Bushaltestellen eingeschlagen. Der Tatzeitraum dürfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 4. auf 5. Juli, liegen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen an Bushaltestellen gemacht hat, wird gebeten, kann sich per E-Mail pibadkreuznach@polizei.rlp.de oder Telefon 0671 8811-101 an die Polizei wenden.