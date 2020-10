Verbraucherzentrale eröffnet Stützpunkt in Simmern

„Dies ist ein weiterer großer Schritt zu mehr Präsenz in der Fläche“, freut sich Ulrike von der Lühe, Vorstand der Verbraucherzentrale, bei der offiziellen Eröffnung des neuen Stützpunktes. „Trotz aller digitalen Fortschritte sind viele Anliegen und verbraucherrechtliche Probleme sehr komplex und können nur nach Prüfung umfangreicher Unterlagen und Verträge in einem persönlichen Gespräch geklärt werden.“ Landesweit unterhält die Verbraucherzentrale aktuell sechs Beratungsstellen sowie acht Stützpunkte in Kreisverwaltungen und Verbandsgemeinden.

Daniela Plehn, juristische Fachberaterin der Verbraucherzentrale, wird künftig für Fragen und Beratungen zu den unterschiedlichsten Verbraucherthemen zur Verfügung stehen: Welche Rechte habe ich, wenn ich meine Reise Corona-bedingt nicht antreten kann? Muss ich für den Vertrag mit dem Fitness-Studio weiterhin bezahlen, auch wenn ich es nicht nutzen kann? Wie kann ich mich gegen unerwünschte Werbung wehren? Was kann ich tun, wenn mir am Telefon ein Vertrag untergeschoben wurde? Wie kann ich mich vor unseriösen Haustürgeschäften schützen? Wie reklamiere ich die defekte Möbellieferung richtig? Was kann ich bei Problemen mit meinem Handyanbieter unternehmen? Ich will meinen Strom- oder Gasversorger wechseln und brauche Unterstützung. Auf diese und viele weitere Fragen weiß die Beraterin Antworten.

Die Beratung findet nach Terminvereinbarung immer mittwochs von 10 bis 15 Uhr in der Kreisverwaltung in Simmern, im Raum 105, in der Ludwigstraße 3-5 statt. Termine können unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/onlinetermine-rlp oder telefonisch (0 61 31 / 28 48 0) sowie per Mail: simmern@vz-rlp.de vereinbart werden. Die Rechtsberatung kostet 18 Euro und 30 Euro, wenn Schriftverkehr mit der Gegenseite geführt wird. Die Beratung zum Versorgerwechsel kostet 5 Euro.