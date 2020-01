Versuchter Wohnungseinbruch

Von einem Zeugen konnte ein Fahrzeug gesichtet werden, welches mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Hierbei soll es sich um einen silberfarbenen VW Golf mit runden Heckleuchten (vermutlich Golf 4) gehandelt haben. Hinweise zum Kennzeichen liegen nicht vor. Das Fahrzeug soll kurz nach der Tat aus Richtung Schnellbach gekommen und in einen Feldweg eingebogen sein, anschließend fuhr dieses Fahrzeug über die Straße "In der Huhl / Hauptstraße" durch die Ortslage in Richtung Niedert.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um ihre Mithilfe und fragt: Wem ist dieses Fahrzeug in / um Bickenbach aufgefallen und wer kann weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder zu den Insassen machen?

Weiterhin wurde kurz nach der Tat eine jüngere männliche Person als Tramper zwischen Niedert und Bickenbach (Höhe Wasserhäuschen) zur Ortslage nach Bickenbach mitgenommen. Dieser Anhalter ist dann im Bereich der Kirche ausgestiegen. Dieser Tramper könnte ein potentieller Zeuge sein und wird gebeten, sich bei der Polizei in Boppard unter der Rufnummer 0 67 42 / 80 90 oder per Mail an piboppard@polizei.rlp.de zu melden.