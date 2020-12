Video: So bleibt der Weihnachtsbaum lange grÃ¼n

The Business Plan Writers UK is a team of professional business plan writers who provide bespoke http://www.soundofliberation.com/?how-write-a-research-proposal for startups and So bietet etwa das Forstamt Kastellaun an den Samstagen, 12. und 19. Dezember, von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit zum selbst Aussuchen und Einschlagen von Weihnachtsbäumen (Forsthaus Rothenberg, Rothenberger Hof 2).

Aufgrund der Corona-Situation werden in diesem Jahr keine Speisen oder Getränke angeboten. Die Bezahlung der Weihnachtsbäume kann nur auf elektronischem Weg erfolgen. Die Kunden werden gebeten eigenes Werkzeug, EC-Karten und Mund-Nasenbedeckungen mit zu bringen! Wir weisen ferner darauf hin, dass in diesem Jahr leider kein Personal zur Unterstützung der Fäll- und Verpackungsarbeiten zur Verfügung stehen wird.

Die Veranstaltungen finden unter den zu den jeweiligen Terminen geltenden Corona-Regeln statt.

Aber auch für alle, die den Weihnachstbaum an andere Stelle kaufen, hat Lieschied im Video Tipps, wie der Baum lange grün bleibt.

