Videokonferenz: Landwirtschaft und Weinbau

In zahlreichen Gesprächen und Terminen stellt sich der unabhängige Kandidat Volker Boch im Vorfeld der Landratswahl derzeit in der Region vor. Der 45-Jährige aus Laubach möchte im Rhein-Hunsrück-Kreis für mehr Gestaltung sorgen. Er wirbt dafür, die Chancen der Region in den Blickpunkt zu nehmen. Für den Landratskandidaten ist es in diesem Zusammenhang wichtig, sich mit Experten aus der Region zu verschiedenen Themen auszutauschen. So sind in den kommenden Wochen unter anderem mehrere Videokonferenzen geplant, die interessierte Bürger live im Internet verfolgen können.

Am Montag, 6. Dezember, lädt Volker Boch zur ersten Videokonferenz ein. Ab 19 Uhr wird bei diesem Treffen unter der Überschrift „Landwirtschaft & Weinbau – Was kann und braucht unsere Region?“ über die aktuelle Lage und über die Zukunft gesprochen. Mit Volker Boch diskutieren am 6. Dezember die FDP-Bundestagsabgeordnete Carina Konrad aus Bickenbach, Landwirt Joachim Berg aus Argenthal und Winzer Jonas Schoeneberger aus Boppard. „Unsere Region ist geprägt von Landwirtschaft und Weinbau“, sagt Volker Boch, „die Arbeit der Landwirte und Winzer hat für alle Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis eine große Bedeutung.“

Die Agrarwissenschaftlerin Carina Konrad leitete bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin für die FDP zuletzt die Delegation „Landwirtschaft und Ernährung“. Joachim Berg führt mit seiner Familie den Kauerhof als modernen und digital ausgerichteten Milchviehbetrieb. Jonas Schoeneberger verantwortet das Weinhaus Heilig Grab, das auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurückblicken kann. Der Austausch, an dem sich auch Zuschauer mit ihren Fragen und Anregungen beteiligen können, beginnt um 19 Uhr unter: https://www.facebook.com/BochVolker