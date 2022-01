ab 07. Januar 2022 Artikel teilen





Videokonferenzen: Energiewende und BUGA 2029

Hunsrück/Nahe. Der unabhängige Kandidat für die Landratswahl lädt Volker Boch am Wochenende zu zwei Videokonferenzen ein. Am 7. Januar um 19 Uhr geht er der Frage nach: "Wie wollen wir die Energiewende weiter gestalten?" Am 10. Januar um 19.30 Uhr geht es um das Thema: "Mit BUGA und Brücke in die Zukunft am Mittelrhein".