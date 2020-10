Vollsperrung: Pkw fällt vom Anhänger auf die Fahrbahn

Ursache des Großbrandes geklärt

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass bei den Arbeiten am ehemaligen Badehaus im Bad Neuenahrer Kurviertel Füllmaterial in einem alten Abluftrohr unbemerkt in Brand geraten war. Das gesamte Geschehen habe von keinem der Beteiligten vorhergesehen werden können.