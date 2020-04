Waldbrandgefahr in der Region steigt

Jünkerath: Brand in Seniorenwohnheim

Jünkerath. Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Zimmerbrand in einem Seniorenwohnheim in Jünkerath. Am Freitagmorgen, 24. April, 3.21 Uhr, wurden die Wehren der Verbandsgemeinde Gerolstein aufgrund eines Brands im Seniorenheim Jünkerath alarmiert. Die ersteintreffende Feuerwehr Jünkerath fand einen Zimmerbrand in einem leerstehenden Teil des…