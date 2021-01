Warnstufe rot: Corona-Infektionsrate im Kreis steigt

Original I Need A Research Paper and Master's thesis writing help for students who need a well-written model dissertation, dissertation abstact, or research Während der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis Bad Kreuznach vor den Feiertagen am 23. Dezember 2020 noch bei rund 185 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag, stieg er bis heute (2. Januar 2021) auf 205,1. Die Corona-Warnampel ist somit erneut von gelb auf rot umgesprungen.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis stieg seit dem letzten Update (01.01.2021, 11 Uhr) laut Gesundheitsamt um 41 Neuinfektionen an. Aktuell stehen somit 1041 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes. 35 dieser Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

Who Can I Pay College Essay Assignment To Do My Homework for Me. TheHomeworkPortal Best online service that can do my homework for me. resume Betroffene Gebietskörperschaften: Stadt Bad Kreuznach (477), Verbandsgemeinde Rüdesheim (154), Verbandsgemeinde Nahe-Glan (189), Verbandsgemeinde Bad Kreuznach (59), Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg (89), Verbandsgemeinde Kirner-Land (73).

Neufälle insgesamt im Landkreis innerhalb der letzten sieben Tage: 323 Neufälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage: 205,1.