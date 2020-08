Der Landkreis hat die Abstrichstation zur Unterstützung der hierfür kraft Verordnung zuständigen Hausärzte aufgebaut. „Die Entscheidung, unsere Abstrichstation zu reaktivieren, ist angesichts der großen Nachfrage richtig“, sagte Gesundheitsdezernent Hans-Dirk Nies. Er bitte aber um Verständnis dafür, dass Wartezeiten bestehen.

Gesundheitsdezernent : "Ansturm möglichst aufteilen"

Zugleich macht er deutlich, dass auch über die Rufnummer der Kassenärztlichen Vereinigung, 116 117, Termine für Abstriche auf der Schiene der Kassenärzte zu bekommen sind. Zudem wurden speziell für Reiserückkehrer auch an Flughäfen sowie an drei Standorten an der Autobahn Teststellen eingerichtet. Eine Übersicht dieser Teststellen ist auf der Coronaseite der Kreishomepage unter dem Artikel „Wie verhält man sich als Reiserückkehrer“ zu finden.

„Wir müssen dafür Sorge tragen, dass der große Ansturm möglichst aufgeteilt wird, um keine der möglichen Teststellen zu überfordern“, so die Zielsetzung von Gesundheitsdezernent Hans-Dirk Nies.

Abstrichstation in Windesheim

Die Abstrichstation, in der sich unter anderem Reiserückkehrer testen lassen können, wird in der Nahelandschule in Windesheim in der Schulstraße 15 eingerichtet. Zunächst ist die Abstrichstation immer montags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Wichtig zu wissen für Rückkehrer, die sich testen lassen möchten, ist: Es ist zwingend erforderlich, vorab einen Termin zum Abstrich zu vereinbaren. Eine Terminvereinbarung ist ab jeweils 9 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 06 71 / 2 02 781 20 möglich. Zum Abstrichtermin in der Nahelandschule in Windesheim muss zudem neben dem Personalausweis unbedingt auch die Krankenkassenkarte mitgebracht werden.