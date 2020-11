Weihnachtlicher Lichterglanz in Bad Salzig

Buy Essay. Looking to buy Why choose Ultius when Purchase A Thesis Papers? Ultius deeply understands your frustration when it comes to buying essays for reference „In diesem Jahr fallen die meisten Advents- und Weihnachtsmärkte aus. Umso wichtiger war es für uns, unseren Einwohnern und Gästen eine besonders weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen. Ich denke, gerade mit den Erweiterungen in der Binger Straße und Am Bahnhof ist uns dies in diesem Jahr wirklich gut gelungen.“ ergänzt der 1. Vorsitzende Matthias Bock-Greiss.

Der Vorstand des VVV Bad Salzig sagt vielen Dank! Für die finanzielle Unterstützung durch den Ortsbeirat sowie die Spenden von Franzi's nicht eingetragenen Karnevalsverein und dem Bad Salziger Adventsglüh 2019. Vor allem aber den ungewöhnlich vielen Helfern, die in diesem Jahr durch den Jugendraum Bad Salzig, die Anwohner der Binger Straße und zahlreiche neue Helfer aufgestockt werden konnten. Ebenfalls ist es nicht selbstverständlich, dass so viele Anwohner spontan dazu bereit waren, ihre Stromanschlüsse zur Verfügung zu stellen und das Schmücken der Bäume Am Bahnhof und in der Binger Straße zu übernehmen. Herzlichen Dank.

Ein ganz besonderer Dank geht an Georg Bock, der im Vorfeld über 70 Arbeitsstunden investiert hat, um 650 Meter Kabel aus unserem Altbestand nach VDE-Vorgaben zu prüfen und zusätzlich 250 Meter Kabel, 47 Stecker, sechs Anschlussfelder und 340 Meter Lichterketten besorgt und verarbeitet hat.

Der fast schon märchenhafte Anblick kann sich nun wirklich sehen lassen. Der Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Bad Salzig e.V. wünscht allen Bad Salzigern und Besuchern unseres Ortes eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.