Weihnachtsbaum aus dem Soonwald schmückt den Bundestag

Unser WochenSpiegel-Prinzenempfang: Jetzt anmelden!

Trier. Auch in dieser Session laden wir wieder gemeinsam mit unserem Premium-Partner Bitburger Braugruppe alle Karnevalsvereine mit und ohne Prinz/Prinzenpaar aus dem WochenSpiegel-Verbreitungsgebiet zum großen Wochenspiegel-Prinzenempfang ein. Er findet am Donnerstag, 13. Februar, in der Europahalle statt.