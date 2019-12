Weihnachtswichtel lassen Kinderaugen strahlen

Im Alter Gemeinschaft erleben

Gemünd. Das »Netzwerk an Urft und Olef« ist den Kinderschuhen längst entwachsen und hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Alleine 2019 nahmen rund 500 Menschen im Alter bis derzeit 88 Jahren in 34 verschiedenen Gruppen an rund 1000 Veranstaltungen teil.