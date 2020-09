Weltstillwoche: Telefonsprechstunde und Offener Still-Treff

„Aus ernährungsphysiologischer Sicht bietet Muttermilch einen optimalen Start ins Leben, denn sie enthält alle wichtigen Nährstoffe. Gleichzeitig gilt Stillen auch als Prophylaxe etwa bei Brustkrebs und Osteoporose“, betonen Gabi Schöfferle und Stefanie Müller-Hückmann, zertifizierte Still und Laktationsberaterinnen an der Klinik in Simmern, die jeden dritten Mittwoch im Monat einen kostenlosen Still-Informationsabend in Simmern organisieren.

Beim Stillen wird nicht nur der Hunger gestillt, sondern auch das Bedürfnis nach Nähe“, wissen die Stillexpertinnen. „Denn Stillen fördert die Bindung zwischen Mama und Kind.“ Die Weltstillwoche findet seit 1991 jährlich in der 40 Kalenderwoche statt und nimmt damit Bezug auf die Dauer einer Schwangerschaft. Sie gilt als die größte internationale Kampagne aller Organisationen, die das Stillen fördern, darunter auch UNICEF und die WHO. In diesem Jahr weist die von der World Alliance for Breastfeeding Action (kurz: Waba) organisierte Aktionswoche unter dem Hashtag #WBW2020 auf den Klimawandel hin und macht klar, dass das Stillen nicht nur gesund, sondern auch umweltfreundlich ist.

Telefonsprechstunde zum Thema Stillen

Müller-Hückmann und Schöfferle erklären ausdrücklich, dass nicht nur Schwangere und Mütter, die in der Hunsrück Klinik entbunden haben, die Stillberatung in Anspruch nehmen können. Sie hoffen auf viele Anrufe – auch von Angehörigen, die die Frauen unterstützen möchten. Von 14 bis 16 Uhr sind sie am Dienstag, 29. September, unter 0 67 61 / 81 13 69 und 0 67 61 / 81 81 615 erreichbar.

Offener Still-Treff in Simmern

Wer mit seinen Fragen nicht durchkommt, ist gerne zum Offenen Still-Treff am Samstag, 3. Oktober in die Hunsrück Klinik eingeladen. Von 10 bis 14 Uhr können sich Schwangere und Frauen mit Babys über alle Fragen in der Stillzeit austauschen. Die Veranstaltung findet in Raum 1 der Hunsrück Klinik statt. Aufgrund der geltenden Hygiene-Maßnahmen ist die Anzahl der Teilnehmer begrenzt. Deshalb ist eventuell mit etwas Wartezeit zu rechnen.