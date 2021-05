Wettbewerb: Fast 10 000 Euro für Kinderchöre

„1.500 Euro vergibt die Deutsche Chorjugend an den Kinderchor, der die Präferenzen ‚Mündiges Musizieren – zukunftsgerichtete, zukunftssichernde Kinderchorarbeit‘ am besten erfüllt“, so Dieter Meyer vom Chorverband Rheinland-Pfalz. „8.000 Euro gehen als Förderung an weitere zehn beste Kinderchorkonzepte. Über die Vergabe entscheidet eine Jury, allesamt mit der Chorkultur und der Kinderchorlandschaft im Land bestens vertraut“, erläutert der auch im Chorverband der Pfalz engagierte Pressereferent.

„Weitere Informationen und das Online-Anmeldeformular gibt es im Internet über die Website https://rlp-singt.de/singbus. Bewerbungsende für den Kinderchorland-Preis Rheinland-Pfalz ist der 21. Mai.“

Die Kinderchorland-SingBustour Rheinland-Pfalz ist ein Kooperationsprojekt der beiden großen Chorverbände im Land – dem Chorverband Rheinland-Pfalz und dem Chorverband der Pfalz. Die Tour führt weiter über Kusel nach Merxheim, Gau-Bischofsheim und endet am 9. September in Geisig, bei Nassau an der Lahn.

Die Singbus-Haltestellen





28./29.8. Neustadt/Weinstraße, Ortsteil Lachen-Speyerdorf, Region Vorder-/Südpfalz

31.08./01.09. Kusel, Region Nordwestpfalz

03./04.09. Merxheim, Region Nahe

05./06.09. Gau-Bischofsheim, Region Rheinhessen

08./09. Geisig, Region Mittelrhein-Lahn